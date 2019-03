Brancheorganisation: Firmaer betaler regningen for fejl i skraldeudbud

ATL - Transportens Arbejdsgivere finder det beklageligt, at Sønderborg Forsyning nu to gange har annulleret affaldsudbud på grund af fejl.

De private udbydere med ATL i spidsen mente, at hjemtagningsbuddet var alt for billigt. Det afviste forsyningens bestyrelse pure med garanti for, alt var nøje gennemregnet. Få dage senere måtte udbuddet dog gå om, da det viste sig, forsyningen havde lavet en regnefejl på i omegnen af 3,5 millioner kroner.

Sønderborg Forsyning lå syv-otte millioner kroner under nærmeste bud og var 30 procent billigere, da den hjemtog dagrenovationen tilbage i januar. Vognmænd som Knud Erik Heissel i Gråsten og Meldgaard Miljø i Aabenraa bød over 30 millioner og forsyningen under.

- Det er beklageligt, at processen har resulteret i ikke færre end to annulleringer af udbuddet, siger direktør Lars William Wesch om den seneste udvikling i sagen.

Har kostet tid og penge

Han mente dengang, at affaldsentreprisen burde være gået til det selskab, der opfyldte konditionerne bedst og billigst, efter forsyningens regnefejl kom for dagen, og at forsyningen af samme grund burde holde sig fra at byde i en ny runde, hvilket den ikke gjorde.

- Det har kostet transaktionsomkostninger for de private virksomheder, som de alene står tilbage med regningen for. Det er selvfølgelig ikke nogen ønskelig situation for de private virksomheder, siger ATL-direktør Lars William Wesch.

Bestyrelsen har dog efter den seneste fejl besluttet, at Sønderborg Forsyning ikke selv afgiver kontrolbud i denne runde af udbuddet, men alene vil forholde sig til de eksterne bud, der måtte blive afgivet. Det glæder brancheorganisationen.

- Overordnet set er det positivt, at det nu klart meldes ud, at kommunen vil lade en private leverandør stå for opgaven efter en udbudsrunde.