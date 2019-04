Boserup dømt for at kalde sig advokat

Den tidligere højt profilerede Sønderborg-advokat Hans Boserup har fået endnu en dom. Denne gang for at kalde sig advokat, selv om han er ved flere domme er frakendt retten til at drive advokatvirksomhed.

Sønderborg: Det er i strid med retsplejeloven at kalde sig advokat, når man ikke er det. Men selv om Hans Boserup i snart et halvt hundred år - og med tusindvis af retssager bag sig - har arbejdet som især forsvarsadvokat, så må han ikke kalde sig og markedsføre sig som advokat. Det må han ikke, fordi han 17. august 2016 blev frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed i to år - den er siden forlænget med et år i yderligere en retssag.

Men Hans Boserup har markedsført sig som advokat på hjemmesiden www.advokathansboserup.dk i perioden 17. august 2016 til 21. februar 2018. Derfor er han tirsdag ved Retten i Sønderborg idømt 3000 kroner i bøde. Hans Boserup forklarede i retten, at han har haft 10-12 forskellige domænenavne, og han mente, at han havde gjort alt, der stod i hans magt for at fjerne alt med advokattitlen, der jo er en beskyttet titel. Det er Advokatsamfundet, der står bag anmeldelsen - både til Domæneklagenævnet, der i 2018 slettede hjemmesiden, og til Syd- & Sønderjyllands Politi. Det sker i februar 2018, efter at Hans Boserup ikke har reageret på en henvendelse fra Advokatsamfundet i december 2017.

- Vi er i en periode, hvor jeg rejser meget. Jeg har, som sagt, alle disse domænenavne, der slettes efterhånden efter dommen i august 2016. Men en bliver af ukendt grund ikke slettet. I har ikke fantasi til at forestille jer, hvor mange steder, jeg skal slette og smide ud. Det er domænenavne, men det er også brevpapir, gadeskilte, visitkort alt muligt, sagde Hans Boserup i retten.

- Jeg kan ikke skjule, at jeg har et bedre forhold til EDB end jeg har til kinesisk, men det er ikke ret meget. Jeg gør noget, og jeg gør så meget, jeg kan gøre, og som jeg mener, jeg skal gøre. Ja, jeg gør alt, jeg kan gøre. Men jeg kan ikke sige i dag, at jeg er sikker på, at det er fyldestgørende, sagde han.