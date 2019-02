Borgmestre udsætter vigtig beslutning om Als-Fyn bro: Folketingsvalget kan skabe ny situation

- På baggrund af det vil vi vurdere, om der skal ske justeringer. Vi synes, det er det klogeste ikke at konkludere noget, for det kan afhænge af regeringen, hvilken type projekter vi vælger at prioritere. Det skal jo helst have gang på jord, siger borgmesteren efter mødet.

Før borgmestrene på Fyn træffer en endelig beslutning om eventuelt nye prioriteringer, ønsker de at kende den politiske situation på Christiansborg, ligesom de finder det nødvendigt at få udarbejdet et mere grundigt materiale om bobler-projekterne.

Det er endnu et bump på vejen for folkene bag broprojektet, der, hvis det bliver en realitet, vil beløbe sig til knap 20 milliarder kroner. I sidste uge indstillede udvalget for regional udvikling i Region Syddanmark således til, at en Als-Fyn bro ikke skal være blandt regionens topprioriteter over trafikprojekter.

På et møde tirsdag i Borgmesterforum Fyn, der har deltagelse af alle Fyns borgmestre undtagen borgmesteren i Middelfart Kommune, besluttede politikerne at afvente, om der kommer en rød eller blå regering.

Sag: Spørgmålet om, hvorvidt de fynske kommuner går helhjertet ind i arbejdet for at få en fast forbindelse mellem Als og Fyn, bliver først besvaret på den anden side af det folketingsvalg, der skal komme senest i juni.

Valget skaber ny situation

Mogens K. Nielsen, formand for Foreningen Als-Fyn broen, ærgrer sig over borgmestrenes beslutning. Han har tidligere givet udtryk for, at det er meget vigtigt, at en Als-Fyn bro kommer på den fynske prioriteringsliste, hvis den skal have en chance for at vinde gehør i regionen og hos landspolitikerne.

- Selvfølgelig havde jeg håbet på et andet resultat, men det er, som det er. Så må vi arbejde hårdere så længe. Et folketingsvalg kan hurtigt skabe en helt ny situation, og så må vi jo håbe, at det er det bedste for os, for vi kan ikke lave det om.