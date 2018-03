Borgmesteropkald koster 30 glas rødvin

Det nyvalgte byråd lagde forsigtigt ud under periodens andet byrådsmøde. Til gengæld kunne alle medlemmer glæder sig over et gratis glas rødvin fra borgmester Erik Lauritzen, hvis mobil ringede højlydt midt under mødet. Filmoptagelse med mobilen var også på dagsordenen.

Sønderborg: Årets andet byrådsmøde blev en forholdsvis stilfærdig affære på under en time. Men et enkelt tidspunkt fik dog ekstra ufrivillig opmærksomhed. For bedst som borgmester Erik Lauritzen var i færd med at læse en sagsfremstilling ringede en mobiltelefon. Borgmesteren kiggede op for dog sekunder efter at opdage, at det ikke særlig lydløse opkald kom fra hans egen jakkelomme.

- Ej, det er jo temmelig pinligt, udbrød Lauritzen, mens han fik sat lyden fra og tilføjet: Det må koste et glas rødvin til alle under middagen.

Og det er 30 glas plus et til borgmesteren selv, hvis han måtte have lyst. Den en efterfølgende middag kunne byrådsmedlemmerne indtage blot en god times tid efter de lukkede punkter, hvor presse og publikum ikke er i byrådssalen.