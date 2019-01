Borgmester vil undersøge Dalsmark-juraen

I en netop udsendt pressemeddelelse oplyser borgmester Erik Lauritzen(S), at han nu vil have juraen omkring Dalsmark Plejehjem vurderet af Ankestyrelsen.

Sønderborg: I forbindelse med debatten om byrådets beslutning om at lade Dalsmark Plejehjem overgå til et kommunalt drevet plejecenter er der sat tvivl ved beslutningsgrundlaget og juraen omkring opsigelsen af driftsaftalen. Det har fået borgmester Erik Lauritzen(S) til netop at udsende følgende:

"Det politiske flertal der har taget beslutningen, har gjort det på baggrund af en faglig og juridisk anbefaling. Kommunens egne jurister og forvaltningen har rådgivet politikerne på grundlag af eksterne juristers vurderinger. Vel at mærke jurister der er eksperter i udbudsret.

Der er nu fra forskellige sider rejst tvivl ved om den rådgivning kommunen og byrådet har fået var korrekt. Jeg kan som borgmester ikke acceptere, at der til stadighed vil være tvivl om troværdigheden af den juridiske rådgivning, som har været grundlag for den beslutning der er taget.

Jeg har derfor iværksat en officiel henvendelse til Ankestyrelsen for at lade dem afgøre om den juridiske rådgivning som byrådet har fået i den pågældende sag var korrekt.Når der er en afgørelse fra styrelsen vil den blive forelagt byrådet."

Det er Fælleslisten og Slesvigsk Parti, som for nogle dage siden i JydskeVestkysten, rejste tvivl om den kommunale hjemtagelse, som de oprindelig har stemt for, men nu vil have en politisk vurdering af igen.