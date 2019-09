Borgmester vil forfølge iltsvind i Lillebælt

Sønderborgs borgmester er bekymret for havmiljøet i Lillebælt og vil tage kontakt til ministeren, når han har hørt fra de berørte parter, hvor skidt det står til.

- Det er lige mine ord. Vi kan ikke leve med omfattende skader på havmiljøet. Der er vi også forpligtet til at gøre noget, selv om havmiljøet er et statsligt anliggende. Det er uholdbart, hvis havmiljøet er nærmest uddødt. Vi har turisme og dermed også lystfiskeri som fyrtårnsprojekt. Det har åbenbart ikke været nok, at vi kastede en masse sten i vandet og etablerede stenrev i de alsiske farvande, siger teknik- og miljøudvalgsformand Aase Nyegaard, Fælleslisten.

SØNDERBORG: - Hvis iltsvindet i Lillebælt er så slemt, som fiskere og fagfolk giver udtryk for, må vi tage det meget alvorligt. Vi er et område, hvor vi er meget optaget af miljø, klima og bæredygtighed, så vi kan selvfølgelig ikke leve med så store skader på havmiljøet. Jeg vil gerne mødes med de folk, der fortæller om, hvor slemt det står til, og skrive til ministeren, hvis det kan være nogen hjælp, siger Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen, Socialdemokratiet.

Havet sletter alle spor

- Vi har åbenbart vænnet os til, havmiljøet har det dårligt. Vi hører om iltsvind igen og igen år for år Havet sletter alle spor. Det er smukt at sejle på, selv om det er dødt under overfladen, siger biolog Bo Kruse.

Fagfolk beskriver situationen i Lillebælt, som hvis vi accepterede, køerne lå med benene i vejret, fordi de var døde af iltmangel, når vi passerer forbi på de danske landeveje.

Ilten er væk senest i seks meters dybde. Tidligere indfandt det totale iltsvind sig fra 20 meters dybde. Steder som Vemmingbund var der ålegræs 18-20 meter ud fra kysten. Nu stopper ålegræs-grænsen omkring de fem meter fra kysten. Ilten i Lillebælt er to milligram per liter vand. Det går under betegnelsen kraftigt ildsvind.