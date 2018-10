Borgmester til regeringen: Kom og lær af os

- Netop Sønderborg-området er et eksempel på, at den grønne omstilling starter lokalt, og at en samlet handlingsorienteret indsats fra et enigt byråd, virksomheder, uddannelsessteder og borgere skaber resultater og klimaeffekter lokalt, siger han.

Han opfordrer Folketinget til at komme til Sønderborg og lade sig inspirere. Efter ti år med Project Zero har Sønderborg ifølge borgmesteren en række erfaringer, som han gerne deler med resten af landet.

Erik Lauritzen (S), borgmester i Sønderborg Kommune, er ikke begejstret for regeringens nye udspil om et bedre miljø, som tirsdag blev præsenteret under visionen "Sammen om en grønnere fremtid".

Tirsdag formiddag blev regeringens klimaudspil præsenteret. Blandt de 38 tiltag lancerede regeringen følgende visioner:- Den sidste benzin- og dieselbil skal være solgt i 2030. - Renere transport i by og på land. - Mere miljøvenlig skibsfart på hav og i havn. - Et effektivt og moderne landbrug. - Grøn omstilling af boliger og erhverv.

Sønderborg inspirerer

Erik Lauritzen er derfor positiv for, at regeringen sætter fokus på transportområdet, hvor et af forslagene er at få flere el-, hybrid- og brintbiler på gaden. Han håber, at der vil være en bred opbakning i Folketinget til at lave en langvarig aftale på miljøområdet.

- Det er godt, at regeringen har indset, at der er behov for at gøre noget for miljøet, og vi ikke kun skal snakke om tingene, siger han.

Han peger på, at Sønderborgs erfaringer allerede inspirerer andre byer til at tage ansvar for klimaomstillingen.

- Hvis regeringen og Folketinget mangler inspiration, så er de altid velkomne til at besøge Sønderborg og se, hvordan den lokale grønne klimaomstilling er i fuld gang, siger han.

Onsdag deltager borgmesteren og 25 andre Sønderborg-aktører fra blandt andet boligforeninger, uddannelsessteder og virksomheder i ProjectZeros Roadmap2025-proces, hvor deltagerne skal lægge sidste hånd på planen for 2025 til at forbedre miljøet.