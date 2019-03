Borgmester maner til ro om finansiering af bro

Sønderborgs borgmester har foreslået at lade Storebæltsbroen betale dele af Als-Fyn bro. Men man bør afvente politisk afklaring, mener fynsk borgmester.

Infrastruktur: Tilhængerne af en bro mellem Als og Fyn bør være påpasselige med at bringe alle mulige nye former for finansiering af projektet frem i debatten. Det mener Hans Stavnsager (S), borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune og medlem af styregruppen bag broen, efter at Sønderborg Kommunes borgmester, Erik Lauritzen (S), har nævnt indtægterne fra Storebæltforbindelsen som en mulig finansiering af Als-Fyn broen. Det vil betyde, at tilbagebetalingstiden bliver forlænget, og det er de fynske borgmestre principielt imod, lyder det samstemmigt fra politikerne, der harcelerer mod at bruge Storebæltsbroen som "pengemaskine". Derfor er Erik Lauritzens udmelding meget skidt for debatten om Als-Fyn broen, mener borgmestrene.

Sagen kort Sønderborg Kommune og Faaborg-Midtfyn samarbejder om at få vedtaget en bro mellem Fynshav og Bøjden.

Prisen for en bro inklusiv 50 kilometer motorvej på land vil være på knap 20 milliarder kroner. Broen vil blive cirka 11 kilometer lang fra kyst til kyst.

Den er skønnet til at få mellem 15.400 - 28.900 køretøjer i døgnet. Med en pris på 60 kroner forventes færrest biler, mens en gratis bro selvsagt vil øge trafikken.

Med en bro vil man kunne spare 50 minutters rejsetid fra Sønderborg til Odense.

Indtil nu har projektet ikke for alvor mødt den fornødne politiske interesse på Christiansborg.

Region Syddanmark besluttede for nylig at indstille til, at broen ikke er en af regionens topprioriteter.

Åbne spørgsmål Brugerbetaling vil kunne finansiere under halvdelen af de cirka 20 milliarder kroner, en Als-Fyn bro vil koste, men det åbne spørgsmål om, hvor pengene skal komme fra, betyder ikke, at det er en god idé at kaste sig ud i alle mulige diskussioner om, hvordan pengene så skal findes, mener Hans Stavnsager. - Der skal først tages en national vurdering af, om projektet er vigtigt nok. Derfor bør staten lave lave en forundersøgelse og undersøge miljø, bundforhold og linjeføring, så vi kan få kvalificeret projektet, siger den fynske borgmester. Netop en forundersøgelse har Venstre sidste år opfordret til. Men det er jo et faktum, at finansiering mangler? - Ja, og det ville da være lettere, hvis vi kunne lave overskud. Men der er masser af infrastruktur med statsstøtte uden brugerbetaling i Danmark. Det er også derfor, der er behov for en politisk beslutning. Vi har meget motorvej uden brugerbetaling, men det vælger man alligevel at lave, fordi det skaber national og regional udvikling, siger Hans Stavnsager, som dog erkender, at en bro vil være noget dyrere end anlæg af motorvej på fastlandet.

Processen Han understreger, at det er fint at lufte mulige finansieringmodeller. Senest har formanden for styregruppen bag broen, Jørgen Mads Clausen, nævnt pensionselskaberne som en mulighed. Men at bringe Storebælts-milliarderne op er ikke nødvendigvis gavnligt for processen, mener Hans Stavnsager. - Det er det samme, som hvis vi begynder at diskutere linjeføring, så er der masser af husejere, der bliver nervøse. Vi har ikke det nødvendige beslutningsgrundlag, så i min verden er det unødvendig, fordi det skaber unødvendig forvirring og bekymring. Hans Stavnsager henviser til, at en Als-Fyn bro ligger meget langt ude i fremtiden. - Der kan nå at ske rigtig meget hvad angår finansiering. Folketinget skaber løbende råderum, og spørgsmålet om finansiering er jo ikke enestående for broen, men gælder også for eksempelvis Hærvejsmotorvejen, påpeger borgmesteren.

Brugerbetaling Erik Lauritzen påpeger, at hans pointe er, at danskerne har vænnet sig til brugerbetaling. - Så hvorfor ikke bare fortsætte til gavn for os alle sammen? Vi har så mange projekter, vi gerne vil have i gang, men hvor vi mangler pengene. Hans Stavnsager siger, at man ikke bør forholde sig til finansiering nu, fordi det hele afhænger først og fremmest af politisk vilje? - Han har både ret og ikke ret. Alle, der snakker om bedre infrastruktur er nødt til at forholde sig til, hvor pengene skal komme fra.