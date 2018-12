Borgmester kræver mere politi til Sønderborg

Erik Lauritzen ville på et januarmøde med cheferne i Syd- & Sønderjyllands Politi kræve en større indsats i Sønderborg, hvor han mener, der begås alt for mange indbrud. Men politiet har nu allerede garanteret, at der er sat ekstra ressourcer ind i Sønderborg.

Sønderborg: Borgmester Erik Lauritzen (S) reagerer på den seneste tids mange indbrud. Det er ikke mindst indbrud i private hjem, der bekymrer borgmesteren. Han har derfor inviteret lederen af områdecenter syd hos Syd- & Sønderjyllands Politi til et dialogmøde, men indtil videre er der intet, som tyder på, at det møde bliver holdt. For Erik Lauritzen har allerede klaret det over telefonen med både områdechef Preben Westh og politidirektør Jørgen Meyer.

- Jeg ville have krævet ændringer i politiets indsats. For man skal føle sig tryg som indbygger i Sønderborg Kommune, og det er ikke løsningen, at private borgere går sammen om at patruljere for at skabe tryghed, som vi oplever lige nu, siger Erik Lauritzen.

- Men nu har jeg fået talt med de to politichefer, og de fortæller, at der faktisk allerede er sat ekstra ressourcer ind i Sønderborg. De siger, der er flere biler på gaderne, og der er flere ressourcer til at bekæmpe indbrudskriminalitet. Så det stoler jeg naturligvis på. Men det er ikke tilfredsstillende, at der er så mange flere indbrud i Sønderborg end i vores nabokommuner, så jeg vil følge det tæt, siger borgmesteren.

2018 vil da også vise en stigning af indbrud i private hjem. Alene i årets tre første måneder har der været 456 i Sønderborg Kommune, mens der i Aabenraa Kommune blot var 118 - og Haderslev, Aabenraa og Tønder i alt 343 - altså markant færre i de tre kommuner tilsammen end i Sønderborg alene.

Men faktisk er det generelle kriminalitetstryk faldende i Danmark, og det gælder også i Sønderborg. Når det gælder indbrud i private hjem er antallet nærmest halveret siden 2014. Altså på fem år. Dengang var der 728 indbrud i private hjem, mens tallet i fjor var styrtdykket til 376.

- Jo, og vi må håbe, at det vi oplever lige nu de senere måneder retter sig. Men folk oplever det nok også anderledes, når der pludselig kommer mange indbrud i et bestemt område. Jeg kan forstå på politiet, at det især er to grupper, der begår mange af indbruddene. Hvis det er tilfældet, må politiet rette deres ressourcer på at få de tyvebander sat bag tremmer, siger Erik Lauritzen.