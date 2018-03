Borgmester hilser ghettoplan velkommen

Sønderborg: Det skal være slut med ghettoer i Danmark senest i 2030 - og dermed også i Sønderborg Kommunes eneste ghetto, der ligger i Nørager og Stjernevej, Koralvej, Søstjernevej - det tidligere Kærhaven.

Borgmester Erik Lauritzen (S), Sønderborg, tager på mange måder godt imod ghettoplanen.

- Samlet set er det positivt, at regeringen vil gøre noget ved at forholdene skal blive bedre i de områder. Det er en helt rigtig ambition, at vi i 2030 ikke vil have ghettoer, siger han.

Den Venstre-ledede regering med statsminister Lars Løkke Rasmussen i spidsen præsenterede torsdag et ghettoudspil, der skal gøre op med ghettoer og parallelsamfund. Ifølge regeringen lever for mange ikke-vestlige flygtninge og indvandrere i dag isoleret i bestemte boligområder. De arbejder ikke, og de taler ikke dansk og for mange er kriminelle. Det er ikke første gang en regering tager kampen op med ghettoer. Det er den sjette ghettoplan de seneste 25 år.

- Jeg satte i min nytårstale et ambitiøst mål: Vi skal afvikle ghettoerne helt, sagde Lars Løkke Rasmussen, da udspillet fra statsministeren og syv ministre blev præsenteret på et pressemøde i en af landets hårdeste ghettoer Mjølnerparken på Nørrebro i København. Han nævnte, at da han begyndte i gymnasiet var der 50.000 ikke-vestlige indvandrere i Danmark - og at tallet nu er en halv million.

- På en generation er vores land blevet forandret, sagde han og understregede, at de fleste nydanskere bidrager positivt til landet.