Sønderborg: - Det er da ikke i orden, at man ikke har styr på sine tal og oversælger. Men jeg er alligevel slet ikke i tvivl om, at det er en meget værdifuld profilering for vores kommune. Jeg glæder meget over at være en del af så stort internationalt sportsarrangement, siger borgmester i Sønderborg, Erik Lauritzen (S).

Udtalelsen kommer i baghjulet af flere forskeres kritik af de positive effekter ved det verdenskendte cykelløb.

Til dagbladet Politiken har den belgiske sportsøkonom Daam Van Reeth blandt andet sagt, at politikere skal sælge begivenheden til folket for at retfærdiggøre investeringen af offentlige penge. Derfor refererer de til overdrevne tal.

Van Reeth er professor ved universitetet i belgiske Leuven og har forsket i cykelsportens økonomi. Han bakkes op af en anden sportsøkonom ved University College Nordjylland, Kenneth Cortsen.