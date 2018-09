Sønderborg Kommune: Sønderborg Kommunes byråd har på et budgetseminar drøftet budgettet for 2019 og de efterfølgende år.

- Kommunens økonomi hviler fortsat på en solid kassebeholdning. Men der er ikke balance mellem indtægter og udgifter. Den balance skal vi have genoprettet. Vi er ikke i problemer, men det er nødvendigt at begrænse vores udgifter de kommende år. Heldigvis er vi enige på tværs af byrådet om de store linjer, og vi har efter seminaret et godt grundlag for de endelige forhandlinger, udtaler borgmester Erik Lauritzen i en pressemeddelelse.