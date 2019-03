Borgmester: Sundhedsreform udhuler demokratiet

Sønderborg: Borgmester i Sønderborg, Erik Lauritzen (S), kritiserer det fælles udspil til ny sundhedsreform, som regeringen og Dansk Folkepartis præsenterede tirsdag.

Mange års tæt samarbejde mellem Sønderborg Kommune, Region Syddanmark og Sygehus Sønderjylland står til at blive smidt ud med badevandet, lyder det fra borgmesteren:

- Nu har vi knoklet for at få de her regioner og sygehusstrukturer op at stå, og nu hvor vi er ved at være i mål, så kaster man det hele op i luften igen. Vi kan se frem til endnu en lang periode, hvor strukturen ikke er på plads, siger Erik Lauritzen (S).

Siden regeringen kom med sit eget udspil til en sundhedsreform, har kursen været stærkt kritiseret. Erik Lauritzen (S) hæfter sig da også ved, at regeringspartierne og DF i aftalen vil vedtage reformen, hvis der kan findes flertal for det, efter Folketingsvalget.

- Det er udansk at man vil vedtage så stort et indgreb i borgernes sundhedsvæsen uden et bredt flertal, mener Erik Lauritzen (S).