I Hørsholm Kommune har borgmesteren forbudt politikere og embedsmænd at kramme. Sådan et forbud kommer der ikke i Sønderborg, siger borgmester Erik Lauritzen (S).

Sønderborg: For et par uger siden gik borgmester Erik Lauritzen i pressen og slog fast, at han ikke vil tvinge nye danskere til at trykke ham i hånden som tak for et dansk statsborgerskab.

Sammen med en række andre borgmestre - både borgerlige og socialdemokratiske - stod han frem og tog afstand fra den borgerlige regerings forslag om tvunget håndtryk. De finder det er latterligt og ren symbolpolitik.

Nu handler det igen om kropskontakt på de danske rådhuse. For i den nordsjællandske Hørsholm Kommune har borgmester Morten Slotved (K) forbudt politikere og embedsmænd at kramme hinanden.

- Embedsmænd skal ikke være for tæt på de enkelte politikere, og vi skal passe på, hvad det er for en omgangstone, vi har imellem politikere og embedsfolk. Jeg vil gerne være med til at sikre en professionel tone, og derfor har jeg indskærpet, at politikere og embedsfolk ikke krammer, siger Morten Slotved til Frederiksborg Amts Avis.

Han mener ikke, at politikere og embedsmænd skal signalere, at de er gode vener ved at kramme.

- Kommunen er en arbejdsplads, og vi befinder os i professionelle situationer. Jeg tror, det er vigtigt, at vi har nogle retningslinjer, der sikrer, at der er forskel på politikere og kommunens administration. Jeg har heller ikke hørt om andre arbejdspladser, hvor folk render rundt og krammer, siger borgmesteren. Han understreger overfor avisen, at kommunen krammepolitik ikke er sket som konsekvens af grænseoverskridende adfærd på rådhuset.