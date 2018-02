Borgmester: For let at sige vindmøller bør ligge et andet sted

Erik Lauritzen (S) ser ingen grund til at skrinlægge vindmølleplaner på fynsk opfordring, for han vil leve op til sine klimamål og mener, andre bør gøre det samme.

SØNDERBORG: - Det er ikke os, der har peget på Lillebælt som et egnet sted til havmøller. Placeringen er udstukket fra statslige side. Det er den eneste mulighed for havmøller i vort område, og vi har sagt, at den vil vi gerne vil forfølge, siger borgmester Erik Lauritzen, S.

Han mener ikke, det er en løsning, som Assens borgmester Søren Steen Andersen, Venstre, foreslår, at lægge havvindmøller langt ud i Nordsøen og indfri målene om grøn energi ved at investere i store projekter på havet. Sønderborgs målsætning er en CO2 neutral kommune i 2029. Erik Lauritzen anser det for at være umoralsk at indfri sine målsætninger ved at placere havmøller i andres udsigtslinjer.

- Vi presser ikke noget over i nogens baghave, men det er den mulighed, der er givet os. Vil vi den grønne omstilling i Danmark, må vi forpligte os på det. Vil Assens kommune og andre rejse en protest i folketinget, der gør det umuligt at opsætte kystnære vindmøller, må jeg gå ind i den debat, for så er spørgsmålet, hvordan vi vil løse den klimaudfordringen. Vi kan ikke blive ved med at sige, at skal vi realisere et vindkraftprojekt, så flytter vi målestokken rundt på kortet, så det kommer til at ligge et andet sted, siger Erik Lauritzen, der ikke har tænkt sig at skrinlægge planerne om en havvindpark i Lillebælt på fynsk opfordring.