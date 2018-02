Borgmester Erik Lauritzen: Prins Henrik var fuld af humor

- Samtidig er jeg stolt af den opbakning, som området har vist til den royale familie. Senest da regentparret i sommers fejrede deres guldbryllup på Gråsten Slot. Guldbrylluppet blev holdt under private former, men den fest med tilhørende fyrværkeri, som borgerne i Gråsten gik sammen om, er helt sikkert blevet bemærket på slottet, uddyber borgmesteren.

- Det er med stor sorg, at jeg har modtaget meddelelsen om Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død. Jeg har flere gange mødt prins Henrik, når jeg har haft æren af at modtage den kongelige familie i forbindelse med besøg i Sønderborg Kommune og ophold på Gråsten Slot. Jeg vil huske prins Henrik som en humoristisk mand, der på sin helt egen måde formåede at balancere rollen som prinsgemal med hans store evne til at tage en uformel snak med de mange forskellige mennesker, han mødte på sin vej, skriver Erik Lauritzen i sit mindeord om afdøde prins Henrik.

Stor oplevelse i 2014

En særlig oplevelse for Erik Lauritzen var, da prins Henrik i sommeren 2014 afslørede skulpturen "Dronningen" i Gråsten. Skulpturen er en forstørret udgave af en skakbrik, som prins Henrik selv har designet, og den blev opstillet i Gråsten i anledning af prinsens 80 års fødselsdag.

- Det var for mig en ganske særlig oplevelse at se prinsen folde sig ud som kunster - og opleve hans glæde over, at værket fik en prominent placering i Gråsten, lyder det fra borgmesteren, som tilføjer:

- Hvis man tager rundt i kommunen, vil mange mennesker høj som lav have mødt prins Henrik - særligt under sommerbesøgene, hvor den kongelige familie ofte tog sig tid til at møde befolkningen. Hver især vil de, der har mødt prinsen have stærke minder om ham og hans lune gemyt. Sådan vil jeg huske prins Henrik - som en livsglad mand, der kunne tale med alle.

Bestyrelsesformand i Danfoss Jørgen Mads Clausen er blandt de mange andre, der onsdag mindedes prins Henrik.

