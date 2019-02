Borgmester: Det var godt, vi ikke vaklede

Siden 2015 har Sønderborg været med i arbejdet for at få Tour de France til Sønderborg.

Sønderborg: I 2015 bød Danmark ind med tre danske etaper til Tour de France i 2018. Den ene etape var mellem Vejle og Sønderborg. Tour de France-direktør Christian Prudhomme sagde tak for buddet, men meddelte hurtigt, at buddet var kommet for sent. Han var dog positiv overfor en tourstart i Danmark, og arbejdet med at få touren til Danmark fortsatte.

Sønderborg blev tilbudt at være med i projektet i 2015.

- På et tidspunkt får vi at vide, at man vil have Sønderborg med, hvis vi vil være med. Det var godt, vi ikke vaklede. I 2016 begyndte det at ligne noget, og vi blev klar over, at det her nok bliver en realitet. Nu er det en realitet, og vi ved måske ikke helt endnu, hvor stort det er. Men det er en god fornemmelse, siger borgmester Erik Lauritzen (S).

I 2017 besluttede Sønderborg Byråd at afsætte ti millioner kroner til Tour de France-deltagelsen. Samtidig besluttede Folketingets finansudvalg at bevilge sin del af de 90 millioner kroner, som arrangørerne i Danmark samlede i et interessentselskab. Finanspolitikerne afsatte 17 millioner kroner for at vise statens gode vilje til at trække cykelløbet til Danmark. Enhedslisten stemte som det eneste parti imod forslaget.

Socialdemokraternes finanspolitiske ordfører Benny Engelbrecht sagde dengang til JydskeVestkysten:

- Planen er prologen skal foregå i København med Vejle-Sønderborg som sidste danske etape. Det vil ikke være dårligt at profilere landet på den måde. Det er en af de få sportsbegivenheder, man kan skaffe til landet uden at skulle ud at investere stort i stadions og lignende anlæg.

I november 2018 afsatte Region Syddanmark fem millioner kroner til projektet. 33 ud af de 41 regionsrådsmedlemmer sagde ja til at forlænge den aftale, som regionsrådet i 2015 gav til den samlede danske medfinansiering af et dansk værtskab.