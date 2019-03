Borgermøde om Nordals trak 350 til Nørherredhus

Nordborg/Havnbjerg: Fremtiden i Nordborg og Havnbjerg interesserer borgerne på Nordals. Det viste borgermødet om fremtiden i byerne Nordborg og Havnbjerg, hvor næsten alle stole var fyldt op og meningerne var mange.

Aase Nyegaard (Fælleslisten), formand for teknik- og miljøudvalget, bød velkommen til mødet, der skal ende med, at de to nordalsiske byer får en bystrategi og en pulje penge, som kan søges til projekter.

- Det er ret vigtigt, at vi har det her borgermøde. For det er jer borgere fra Nordborg og Havnbjerg, der ved, hvilket potentiale byerne har. Vi har brug for jeres viden. Her har I mulighed for medindflydelse, sagde Aase Nyegaard.

Formålet med bystrategien er at finde byernes særkende og potentialer. Det blev gjort ved at holde to workshops, hvor snakken gik livligt i den store sal. Hvad er de to byers styrker og svagheder? Mange så Nordborg som en turistby, som er alt for forfalden.

- Nordborg er en spændende turistby. Men betingelsen for, at turister gider gå igennem gaden er, at den shines en del op. Da jeg kom til Nordborg fra Hvidovre for fem år siden, var det et stort chock at se så forfaldne boliger, sagde Laila Jørgensen.