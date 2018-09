Borgermøde med bøj og klap: I knæ for de sunde ideer

Formanden for Sønderborg Kommunes sundhedsudvalg, Helge Larsen, skulle ned i knæ som alle aldre i stedet for at sige tallet tre. Foto: Birthe Juul Mathiasen

Sønderborg Kommunes borgermøde om den kommende sundhedspolitik blev et møde for de få. De havde det til gengæld ret sjovt.

Sønderborg: Flere unge end tidligere i Sønderborg Kommune begynder at ryge. Flere fristes også til at overspise. Antallet af svært overvægtige er på vej opad og udgør nu 18 procent af befolkningen, hvor halvdelen af kommunens voksne i forvejen vejer for meget. Og endnu nogle nedslående nyheder: Færre rør sig, flere føler sig ensomme og stressede, især de unge kvinder, så hvad gør man så ikke bare at stoppe, men også vende udviklingen? Det var kort sagt spørgsmålet, som byrådspolitiker Helge Larsen (S) på vegne af hele sundhedsudvalget tirsdag aften stillede på borgermøde tirsdag aften om den nye kommunale sundhedspolitik, som skal gælde frem til 2022. Kun 13-14 borgere var mødt op. Resten, omkring 20 personer, var kommunalt ansatte fra sundhedsforvaltningen og politikere i sundhedsudvalget. - Jeg havde selvfølgelig håbet på flere deltagere, men måske er traditionelle borgermøder ikke længere det sted, man møder borgerne, reflekterede Helge Larsen, før idéudvikling i små grupper gik i gang. - Men det er hele mødet værd, hvis der bare kommer et par forslag, som kan gøre en forskel, konkluderede han så.

Den sunde vej Sundhedsudvalget har de seneste uger også haft dialog med håndværkere, indsamlet ideer fra deltagere i Kulturnatten, samt haft møde med beboere i alment boligbyggeri om sundhedspolitik.



Mandag 24. september møder udvalget repræsentanter fra Folkeskolernes elevråd og to dage efter gælder det Sønderborg Ungdomsråd.



Endelig vil der til frivillighedsfesten 28. september være dialog og mulighed for at udfylde postkort med input til sundhedspolitikken.



Udkast til en ny sundhedspolitik kommer i høring til oktober.

Vi tager lige en pause, hvor det skal handle om andet end ord, beordrede mødelederen og sådan blev det. Foto: Birthe Juul Mathiasen

Noget praktisk for mænd Orla Skovlund Hansen, formand i Kræftens Bekæmpelse i Gråsten, foreslog kommunen at lave et tættere samarbejde med de frivillige foreninger om aktiviteter for mænd. - Kvinder er bedre til at mødes over strikketøj og en snak om, hvordan det sidst gik ved lægen. Sådan noget taler mænd ikke om. Men kan de mødes i skoven for fælde træer eller på værksted for at bygge fuglekasser, ro en tur på Alssund eller noget andet fysisk, så kommer de hjemmefra. Og er man først kommet afsted, føler man sig mere rask, forklarede han. Det med samarbejdet mellem foreninger og kommune pegede flere på. For når man som borger har været gennem genoptræning, vægttab eller andet hos kommunen, opstår der en tomhed, når tilbuddet stopper. Man risikerer at falde tilbage i dårlige vaner. - Der skal være en mulighed for, at man kan komme tilbage til et tilbud, lød det fra en af grupperne, som også foreslog et aktivitetshus med motionstilbud til borgere med kroniske sygdomme.

Heidi Jørgensen og Peter Thomsen, der begge repræsenterer Venstre i sundhedsudvalget, blev lige som alle andre deltagere i borgermødet udfordret, da de skulle erstatte en talrække med bevægelser. Foto: Birthe Juul Mathiasen

Klap og ned i knæ Hvordan man undgår, at møder om sundhed ender med, at alle sidder stille, fik forsamlingen også input til, da en af kommunens fysioterapeuter, Dorte Grove, tog mikrofonen. - I går sammen to og to. Og så skiftes I til at tælle "en, to, tre" lød ordren. Herefter kom udfordringen. I stedet for "et" skulle man klappe, så erstatte "to" med at gå ned i knæ og til sidst snurre rundt i stedet for "tre". At sundhed også involverer de pårørende, fremhævede flere. - Du skal huske at passe på dig selv, siger vi til andre. Men hvad vil det egentlig sige at passe på sig selv? Hvordan gør man, nævnte Didde Lauritzen som et forslag til, hvad sundhedspolitikken de kommende år også kan indeholde.

Klap betyder en, på to skal man bøje i knæene og på tre snurrer man rund. Kirsten Slipsager Reugboe og Wiwi Christensen fra Netværkshuset fik en fest ud af øvelsen. Foto: Birthe Juul Mathiasen

Forbyd bilkørsel Mest konkret var et forslag om, at kommunen skal forbyde borgere at starte bilen, med mindre de skal ud på en tur over tre kilometer. - Det er faktisk en god idé - som en opfordring, altså, syntes udvalgsformand Helge Larsen efter mødets afslutning. Da var han trods det lille fremmøde begejstret for resultatet. - Der er virkelig kommet interessante budskaber. Jeg er faktisk lidt overvældet, sagde han. Men der var jo ikke ret mange konkrete forslag, ud over forbuddet mod små ture i bil? - Nej, men der var rigtig mange input som pegede hen imod, at vi skal gøre mere ved trivslen. For det er når vi ikke trives, at vi falder tilbage og spiser for meget, begynder at ryge eller bliver ensomme. Forvaltningen vil nu arbejde videre med, hvordan man kan udmønte ideerne, svarede Helge Larsen.

Andelen af borgere, der rører sig dagligt, er for nedadgående. Gruppen her drøfter, hvad der kan få folk op af sofaen. Foto: Birthe Juul Mathiasen