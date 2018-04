Borgergruppe vil etablere skaterbane i Augustenborg

Augustenborg: En borgergruppe har nu i over et halvt år arbejdet på at etablere en stor, flot og moderne skaterbane i Augustenborg.

- Min søn Theodor kom en dag til mig, med sit skateboard under armen, og spurgte, om jeg ikke ville hjælpe med at få bygget en skaterbane i byen, hvor vi selv bor, siger Mikkel Blønd Vestergaard.

Dengang skatede Theodor og hans to skatervenner en gang om ugen i Sønderborg Skaterhal, så de ville frygtelig gerne have et sted at øve, og dygtiggøre sig, forklarer Mikkel Blønd Vestergaard som årsagen til at projektet begyndte.

Der er indgået aftale med Augustenborg Skole om at placere banen i skolens skolegård lige ved siden af biblioteket. Det seneste halve år er gået med at samle penge sammen til et forprojekt, som man så kan tage under armen og gå ud i verden og søge fondsmidler til.

- Vi er så heldige, at Andelskasse i Augustenborg har skænket en gave på kroner 7.000 til projektet. Lige præcis det vi har brug for, for at få et arkitektfirma til at tegne projektet for os, fortæller Janne Nørr, som er en af tre forældre, som er gået ind i projektet.