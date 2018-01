Borgere vil bevare udsigten til kirken

Menighedsrådet i Rinkenæs ønsker at bygge en sognegård, der delvis vil dække for kirken. Det protesterer mere end 500 borgere over.

- Vores kirke er en af de smukkeste beliggende i Danmark. Hver dag kører tusinder af bilister gennem Rinkenæs og nyder synet af kirken ned mod fjorden. Folk standser ofte op for at fotografere. Det vil være trist, hvis det ødelægges, mener Bodil Gregersen.

Menighedsrådet vil opføre sognehuset umiddelbart nord for Rinkenæs Korskirke indenfor bøgehækken, som omgiver kirkegården. Men det vil være ødelæggende for udsigten fra hovedvejen ned til kirken, mener en gruppe af borgere i Rinkenæs, der er i gang med at samle underskrifter imod planerne og foreløbig er nået op på omkring 500.

Rinkenæs: Står det til menighedsrådet i Rinkenæs, skal Rinkenæs sogn have et nyt 212 kvadratmeter stort sognehus.

Sort i sort

Gruppen kritiserer den visualisering, menighedsrådet har fået fremstillet. Heraf frem går det nemlig ikke, at bygningen skal være helt i sort: Sorte vægge og sort tag.

- Når markerne omkring kirken er fredet netop for at bevare indsigten, kan vi ikke forstå, hvis man kan få lov at rejse sådan en dominerende bygning, otte meter høj og kun 12 meter fra kirken, fremhæver hun.

Men selv hvis sognehuset blev hvidt, ville den stadig skæmme, mener gruppen, der foreslår menighedsrådet at bygge syd for kirken. Her vil et sognehus på grund af den skrånende grund ikke dække for indsigt fra Flensborg Fjord, lyder argumentet.