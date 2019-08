Borgere vil af med støj og farlige kryds

Borgergruppen Alnor Her og Nu står sammen med Förde-Schule Gravenstein for et borgermøde om trafikforholdene i Alnor. Her skal farlige kryds og støj fra Egernsund Brovej diskuteres.

Alnor: Der er for mange farlige kryds og for meget støj i byerne Alnor og Trappen ved Gråsten. Det mener en borgergruppe med navnet Alnor Her og Nu. Derfor har gruppen taget initiativ til et borgermøde med særlig fokus på trafikken på Egernsund Brovej og indkørselsforholdene til Förde-Schule på Bomhusvej.

- Der har tidligere været et borgermøde i Egernsund for at gøre vejen mere sikker derovre. Nu følger vi op med et borgermøde, hvor vi vil fortælle om vores ønsker om trafikregulering og støjdæmpning af Egernsund Brovej. Vi skal have gjort det vejstykke meget mere sikkert, siger hans Jørgen Laustsen fra gruppen.

Han bor på Sundkobbel i Alnor, hvor trafikstøjen fra Egernsund Brovej kan høres.

- I den gamle Gråsten Kommune blev der sparet penge op til støjdæmpning på Egernsund Brovej, men de penge forsvandt i den nye kommune, siger Hans Jørgen Laustsen.

En kvinde mistede i februar livet i en trafikulykke i krydset Årsbjerg, Bomhusvej og Egernsund Brovej ved Trappen. Förde-Schule efterlyste efterfølgende bedre trafikforhold i krydset.

- Krydset ved Sildekulevej og Egernsund Brovej og krydset ved Förde-Schule er ret farlige. Forældrene har svært ved at dreje ind til venstre til Bomhusvej, siger Hans Jørgen Laustsen.

Gruppen ønsker også at sikre Egernsund Brovej fra Rinkenæs frem mod krydset i Gråsten, hvor der i dag er tre forskellige hastighedsbegrænsninger. Der er også ønske om en cykelsti fra Egernsundbroen til Toftvej, så cyklister ikke skal færdes langs hovedvejen.