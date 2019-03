Borgere tilbydes penge for accept af vindmøller: - Det er ren afpresning

Et privat firma arbejder på at føre vindmølleprojekter ud i livet blandt andet i Avnbøløsten, hvor 24 husejere med pekuniære midler skal overbevises om, det er en god ide at stille fire 4,2 megawatt møller op ved motorvejen.

AVNBØL: Nette og Torben Kristensen ejer en nedlagt landejendom i Avnbøløsten. Hun driver privat pasningssted. En blæsende aften i marts får de besøg af en dynamisk mand med en attachemappe.

Han hedder Martin Hastrup Dyrlund og kommer fra firmaet Wind Estate i Randers. Det har planer om at opføre fire 4,2 megawatt vindmøller op ad motorvejen i Avnbøl. Der har tidligere været planer om vindmøller på den beliggenhed, men de kuldsejlede.

Nu vil Wind Estate sætte fart i planerne ved blandt andet at tilbyde borgerne en godtgørelse på 15 procent af husværdien plus 100.000 kroner oven i. Det er for ægteparrets vedkommende 295.000 kroner. De skriver under på, de er indforståede med beløbet, og at de ikke vil føre retssag mod Wind Estate desangående. De må godt protestere mod det som kommunal plansag. Har de ikke skrevet under, inden projektet er godkendt, får de ingen penge i et frivilligt forlig. De kan søge erstatning gennem den statslige værditabsordning, der typisk giver 5-10 procent af ejendomsværdien.

- Det er ren afpresning. Det er et holdkæftbolsje. I forsøger at smøre os, siger Nette Kristensen, der ønsker visualiseringer af, hvilken indflydelse store møller inden for en afstand af 900 meter får for husstanden.

En forælder har allerede sagt, at hvis der kommer møller så tæt på, vil hun ikke have sit barn passet i Avnbøløsten. Der gælder særlige støjmæssige krav, hvis der ligger institutioner som skoler, plejerhjem og vuggestuer i nærheden at vindmøllerne. Så må de ikke støje så meget, men Nette Kristensens pasningsordning er privat, og så gælder de vidtgående støjkrav ikke.