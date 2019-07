Nyheden om realiseringen af et ferieresort med 500 feriehuse, tropisk vandland og et strandområde med promenade og havbad blev torsdag morgen godt modtaget på Nordals. Enkelte var dog kritiske overfor projektet.

Nordals: Livet begyndte stille og roligt torsdag morgen, da de første kunder var i Fakta og Aldi i Havnbjergcentret. Centret er forbi sin storhedstid, hvor der ud over dagligvarebutik blandt andet var tøjforretning, bank, cykelforretning, værtshus og lægehus. Nu er en stor del af centret revet ned, og i 2015 blev Havnbjerg Skole ved siden af centret lukket med kun 29 børn på skolen. Nyheden om at Nordals Ferieresort åbner i foråret 2023, blev modtaget godt af de fleste. Evald Bak Sørensen havde ikke læst JydskeVestkysten endnu, da journalisten overbragte ham nyheden. - Er det rigtigt? Uh! Det er ganske udmærket, ellers dør hele egnen, og alle aktiviteter ville have tilbagegang. Det vil ændre Nordals, der ellers ville blive til et gammelmandskvarter, sagde Evald Bak Sørensen. Han bor på Porsevej i kvarteret, som blev kaldt Valutapuklen. Det store villakvarter med 130 villaer blev bygget på en bakke af især børnefamilier, der havde råd til en nybygget villa. Derfor blev området døbt Valutapuklen. I dag er det især ældre, der bor i kvarteret. Evald Bak Sørensen har boet på Porsevej siden 1965 og har arbejdet på Danfoss i 39 år som ingeniør. Nu bruger han fritiden på veteranjernbaneprojektet E Kleinbahn, som arbejder for at restaurere gamle togvogne og genskabe en togbane fra Nordborg over Havnbjerg til Universe. - Jeg har været med i E Kleinbahn i 12 år, og jeg håber, at det her projekt også betyder, at vi kan komme videre med vores projekt, sagde Evald Bak Sørensen.

Foto: Claus Thorsted Evald Bak Sørensen fra Havnbjerg mener, ferieresortet vil give liv til Nordals. Foto: Claus Thorsted

Flere arbejdspladser En dame var på vej ind i sin bil, og hun havde kun én kort kommentar til ferieresortet. - Det kommer ikke til at betyde noget som helst for os, sagde hun og satte sig ind i bilen. Inge Kjær fra Havnbjerg er glad for nyheden. - Det er fantastisk. Det er simpelthen godt for Nordals. Det betyder, at vi kan få flere arbejdspladser, og så flytter der flere folk hertil, sagde Inge Kjær. Parterne bag Nordals Ferieresort forventer, at stedet kommer til at skabe 300 arbejdspladser. Inge Kjær er selv fra området men boede i mange år i Aarhus, inden hun i 2013 flyttede tilbage til rødderne og et job på Danfoss. - Jeg ville tilbage til familien. Og så er Nordals et dejligt sted, hvor man er tæt på skov og strand, sagde Inge Kjær.

Foto: Claus Thorsted Inge Kjær fra Havnbjerg mener, der vil komme flere arbejdspladser på Nordals. Foto: Claus Thorsted

For mange turister Ved Kvickly i Nordborg havde lokale og turister travlt med at købe ind. Birthe Hedegaard fra Guderup var glad for nyheden. - Det er fantastisk. Det bliver godt. Det vil få flere folk hertil og gang i Nordborg City igen, sagde Birthe Hedegaard. Johannes Diederichsen er ikke glad for nyheden. - Vi vil gerne beholde Nordborg for os selv. Jeg vil ikke have, at her bliver overrendt. Det giver alt for mange turister, sagde han. Ferieresortet forventes at tiltrække flere end 200.000 turister til Als årligt.

Foto: Claus Thorsted Birthe Hedegaard fra Guderup mener, ferieresortet vil give liv i Nordborg. Foto: Claus Thorsted

Gang i Storegade Hos Flügger Farver passer Eigil Eggert fra Nordborg butikken. Han undrer sig over, hvor de 100 millioner kroner, som Sønderborg Kommune investerer i projektet, skal komme fra. - Det er noget af det bedste, der er sket for Als. Men hvem skal betale de 100 millioner? Er det de ældre eller de unge? Bare se hvilken bekostning det nye havneområde i Sønderborg har haft på yderområderne. Ferieresortet er godt for lille Als, men på hvilken bekostning har byrådet gjort det, og hvem betaler for forureningen på Himmark Strand?, spørger Eigil Eggert. Gadebilledet i Storegade har også ændret sig med årene. Der er færre og færre butikker. Blomster- og gaveforretningen Blomsterværkstedet har ligget midt på gaden i 25 år. Tina Moos Rasmussen overtog forretningen for otte år siden - Jeg håber, at ferieresortet vil sætte gang i det hele igen. Det dør lidt ud her, og de store kæder tager over. Jeg håber, der vil komme mange svenskere og nordmænd. Dem er der penge i. Jeg håber, at der kan komme mere liv med hyggelige butikker, siger Tina Moos Rasmussen. Hun er opvokset i Hardeshøj og bor i dag i Nordborg. - Jeg vil aldrig flytte væk fra Nordals. Vi var lige ude og cykle i går, og vi snakkede om, at her er så smukt med naturen. Jeg bliver her, smiler Tina Moos Ramsussen.

Foto: Claus Thorsted Johannes Diederichsen vil ikke have flere turister til Nordborg. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Eigil Eggert fra Nordborg spørger, hvor de 100 millioner fra kommunen skal komme fra. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Tina Moss Rasmussen fra Blomsterværkstedet ser frem til mere liv i Storegade. Foto: Claus Thorsted