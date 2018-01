Borgere omkring Nordvesthavnsvej vil tages med på råd

- De ændringer, der er foretaget, er nærmest symbolske. Vi vil lave en fælles indsigelse, hvor folk kan skrive under for at få en lavere højde og en lavere byggeprocent. Vi kan ikke forstå, der gives tilladelse til så høj en byggeprocent, når vi ikke må bygge så tæt oppe hos os bag lokalplanområdet. Vi ønsker at tage dialogen op med formand for teknik- og miljøudvalget Aase Nyegaard, som har besøgt os, og som har borgerinddragelse som en væsentlig del af det grundlag, hun vil arbejde på, siger talsmand Anders Brock-Faber.

Mere på forkant

- Vi er ikke imod et byggeri, men synes blot, det skal holde sig inden for rimelighedens grænser, og vi vil gerne høres. Vi råber og skriger ikke og truer ikke med klager til diverse og instanser og myndigheder, men appellerer til at få den dialog, politikerne selv har lagt op til, siger Anders Brock-Faber.

- Vi tog en snak med borgerne, inden lokalplanen blev sendt i høring. Vi er selvfølgelig indstillet på at fortsætte dialogen. Jeg har talt med næstformand Stefan Lydal om, vi skal have omsat den medborgerskabspolitik, vi har lagt op til, i praksis. Vi vil gøre noget ud af at løse tingene, så byggerier ikke bliver forsinket meget på sigt på grund af klager og indsigelser. Det har taget tre et halvt år at få godkendt byggeriet på Blegen på den gamle Teknikum grund på grund af klagesager. Vi vil se om vi kan gøre det på en anden måde. Det skal ikke forstås, som at vi ikke vil have byggesager, men vi kan måske nå længere ved at løse tingene ved at have alle med på et tidligere tidspunkt. Vi er enige i, vi vil prøve at gøre nogle ting anderledes, hvis vi går ind og er mere på forkant, siger teknik- og miljøudvalgsformand Aase Nyegaard, Fælleslisten.