Borgere i Sundgade vil tages med på råd

Borgermøde på Sundhalle gav udtryk for, beboerne har fået nok af at vente på byggerier af forskellig art, og nu vil de have ryddet op og have noget at skulle have sagt i, hvad der skal ske.

SØNDERBORG: Der var fuldt hus i værtshus Sundhalle i Sundgade søndag eftermiddag, hvor borgere mødtes for at tage fælles stilling til, hvad der skal ske med fiskerihavnen og resten af Sundgade. Kommunen har købt arealet omkring fiskerihavnen tilbage fra investor Niels Isaksen formedelst 6,2 millioner kroner, da han aldrig fik gang i sine bebudede byggeprojekter den sidste halve snes år. Rørene til et mislykket feriehusbyggeri stikker stadig op af jorden. Kommunen har lovet at rydde op.

- Vi mødtes for at tage stilling til områdets fremtid. Målet er at danne en forening - kald den Forny Sundgade eller lignende. Som beboere må vi have meget at skulle have sag. Det er os, der bor og færdes her. Området skal ikke skæmmes af grimme højhuse og klodsede firkantede erhvervsbygninger. Der må ikke gå politik i en eventuel forening, sagde initiativtager Ray Carlton Jones, der sendte en seddel rundt, som de mange fremmødte beboere kunne skrive navn og mailadresse på.

Værtshusholder Eva Iversen serverede kaffe. Der var glæde blandt over, Niels Isaksen endelig er ude af vagten efter års tovtrækkerier om, hvor vidt byggeplaner om erhverv og feriehuse blev til noget. Brandtomten over for Sundhalle, hvor et kølehus for mange år siden gik op i flammer, kalder også på en afklaring.