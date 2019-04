Borgere i Kværs har hyret topadvokat i kampen mod biogasanlæg

Borgere i Kværs frygter så meget ikke at blive hørt i planerne om kommende biogasanlæg, at de har indforskrevet advokat Anne Vilslev Petersen til at føre deres interesser i felten, så deres synspunkter kommer frem, mens tid ér.

KVÆRS: Borgere i Kværs føler sig i den grad overhørt af politikere og myndigheder, at de har indforskrevet juridisk ekspert i offentlig ret, advokat Anne Vilslev Petersen, til at varetage deres interesser i kampen mod et biogasanlæg til mellem 400.000 og 800.000 ton årlig biomasse ved Snurom.

- Hun skal strukturere tingene for os og give vore indsigelser og synspunkter et mere professionelt tilsnit. Der er bred opbakning til modstanden mod et biogasanlæg. 200 mennesker mødte op til borgermøde først i april. Da jeg indbød folk til at komme hjemme hos mig en søndag formiddag for at samle kræfterne, kom der 100. fortæller initiativtager Hans Jørgen Vaarbjerg.

- Vi blev taget på sengen, for vi var ikke klar over, planerne om et biogasanlæg i Kværs var så langt fremme, da der var borgermøde i januar. Vi var slet ikke forberedt. Da vi hørte, forligsparterne bag energiaftalen havde droppet tilskud til biogasanlæg tidligere end ventet, troede vi, at nu var det ude med planerne i Kværs, men sammenslutningen af biogasanlæg har haft held til at sikre dispensation til de biogasanlæg, der er myndighedsgodkendt senest 1. juli. Derfor har de så travlt, siger Hans Jørgen Vaarbjerg, der anfører, at lugt, støj, udsigten til en kraftig værdiforringelse af ejendommene samt den trafikale belastning af kommende biogastransporter er noget, der får følelserne i kog i Kværs, for ikke at tale om den psykiske belastning, planerne fører med sig.