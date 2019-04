- Skolen er et samlingspunkt for mange sociale aktiviteter. Sammenholdet er helt klart en af styrkerne ved at bo i Blans, siger Jens Jørgen Pedersen, som er i færd med at vedligeholde den fælles legeplads i landsbyen. Foto: Claus Thorsted

Onsdag denne uge modtog Blans titlen som årets landsby. Det skete til årsmødet i Landsbyforum på Lysabild Skole. JydskeVestkysten var på gaden i Blans lørdag formiddag for at høre forskellige borgere ad, hvad der gør Blans til et godt sted at bo.

Blans: Onsdag uddelte Sønderborg Kommune titlen som Årets Landsby til Blans. Det er en årlig tradition at hædre en landsby i kommunen, som i særlig grad har gjort en indsats for fællesskabet i løbet af året. Det kan man roligt sige, at Blans har. Landsbyens købmand måtte lukke den lokale Let-Køb i Blans, da han kom slemt til skade efter et fald i begyndelsen af juni. Herefter tog landsbyens borgere initiativ til at samle penge ind til en ny andelskøbmand i byen. - Vi har et fantastisk sammenhold i Blans. Det viser vores samarbejde om købmanden her, som er helt unikt for Blans, fortæller Tina Nielsen, der driver den nye MinKøbmand i Blans, som åbnede i december.

Fællesskab forpligter Andelsforeningen, som lejer lokalet og inventaret ud til købmand Tina Nielsen, fik samlet 540.000 kroner ind blandt byens borgere tilbage i august. Cirka 70 procent af husstandene i Blans har anpart i foreningen. Udover lokalet, så får Tina Nielsen også ofte ofte hjælp af frivillige borgere til at sætte varer frem i butikken. Lige overfor købmanden er to andre samlingspunkter i Blans. Eckersberg Friskole og landsbyens legeplads. Lørdag formiddag er det gadeforeningen fra Smedegade, som står for at rive grus og feje blade væk fra legepladsen. - Det går på tur. En gade om måneden tager sig af fællesarealerne, forklarer Jens Jørgen Pedersen. Han har boet på Smedegade i 30 år.

Nemt at være social Ebbe Olesen har boet tre måneder i Blans, og han er også med til arbejdsdagen på legepladsen. Han og hustruen flyttede fra Vendsyssel for at være nærmere på deres søn og børnebørn. - Vores børnebørn kommer bare forbi, når det passer. Det er faktisk skønt, siger Ebbe Olesen. Landsbyens børn kan gå i den lokale friskole, og også her bliver der knoklet om lørdagen. Forældrene rydder op og gør rent på skolen, mens børnene spiser is og spiller bordtennis. - Det er fint at være på skolen om lørdagen, for så kommer der også andre børn at lege med, fortæller Oliver Hanquist, som går i anden klasse.

Ikke kun arbejde Det er dog ikke kun arbejde, som borgerne i Blans mødes over. I løbet af året er der holdt flere underholdende aktiviteter. Her er været byfest, 110 borgere til fællesspisning, ringridning og påskegulerodsjagt. Med titlen som årets landsby medfølger også en pris på 5000 kroner til flere aktiviteter for borgerne i Blans.

