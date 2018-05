Bone's skaber op imod 60 nye arbejdspladser i Sønderborg

Det nye center har en perfekt beliggenhed over for Bilka. Foto: Henrik rath Paulsen

Der er brug for mange hænder, når landets 25. Bone's åbner i det center, der skyder op på den tidligere SH Bilcenter grund. Langt den overvejende del vil dog være deltidsansatte.

Sønderborg: Restaurantkæden Bone's har i lang tid haft blikket rettet mod Sønderborg og har besøgt byen flere gange for at kigge på egnede lokaler - men det har indtil nu været uden held, fortæller direktør Jan Vinther Laursen. Det begrunder han med, at det ikke har været muligt at finde den helt rigtige adresse eller også har der været vigtigere projekter for kæden, der - siden første restaurant åbnede i Herning i 1990 - har åbnet cirka en restaurant om året. I de første år gik det langsomt, men siden 2009 er der i gennemsnit åbnet to Bone's om året. Nu får Sønderborg også en Bone's - kædens 25. restaurant. Jan Vinther Laursen har nemlig været i kontakt med direktør Michael Andersen, Hansson Ejendomme, som opfører et butikscenter på den tidligere SH Bilcenter-grund. - Den beliggenhed er perfekt, siger Bone's-direktøren. Restaurantkædens koncept er nemlig, at Bone's skal ligge i handelsområder uden for bymidten og at der skal være gode parkeringsforhold.

Vi er glade for den adresse, vores nye restaurant får. Bone's-direktør Jan Vinther Laursen

Landsdækkende Bone's er i dag landsdækkende, men den største koncentration af forretninger ligger i Jylland. Det var jo i Herning, den første restaurant åbnede for 28 år siden, og i de efterfølgende år var der mest kig på nabobyerne. Først i 2009 ramte kæden Sjælland. I dag er situationen den, at der er de Bone's, der skal være i Danmark, siger Jan Vinther Laursen, og nu kigger man - uden at have konkrete planer - i retning af udlandet. Hvis sønderborgerne i dag vil prøve en burger, steak eller spareribs fra Bone's, skal der køres til Esbjerg eller Kolding.