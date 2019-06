Bon Jovi-koncert giver lange køer på vejene

- Både den kollektive trafik og privatbilismen bliver berørt af omkørselsruter og trafikkøer. Vi kan dog hjælpe hinanden med at komme bedst muligt frem ved at følge Vejdirektoratets køreråd på dagen, siger han.

Derfor skal trafikanterne være opmærksomme på forlænget rejsetid i området. Vær opmærksom på at en del af Rute 8 spærres i vestgående retning. Af samme grund opfordrer Vejdirektoratet til, at både gæsterne til Bon Jovi, passagerer til Sønderborg Lufthavn og alle de øvrige trafikanter i området sætter ekstra tid af til deres rejse og følger Vejdirektoratets trafikråd på dagen. - Der bliver tale om en dag med ekstraordinære trafikale omstændigheder i Sønderborgområdet som følge af koncerten," siger afdelingsleder Søren Carlsen Kjemtrup fra Vejdirektoratet.

Sønderborg: Der bliver meget tæt trafik her fra tidligt på eftermiddagen tirsdag, hele aftenen og en del af natten til og fra rockkoncerten med bandet Bon Jovi på Slagmarken i Sønderborg. Det forventer Vejdirektoratet, der har udsendt et varsel om kødannelser og omkørsler på vejene omkring Sønderborg.

Kør efter skiltene

Folk der skal til Bon Jovi-koncerten skkal køre i god tid. Trafikken vil være på virket allerede fra klokken 14 og forventet til klokken tre natten til onsdag. Vejdirektoratet forventer størst risiko mellem klokken 14 og 19. Alle opfordres til at slå navigationen fra og køre efter de gule skilte med teksten "koncert". Man kan også holde sig orienteret ved at have app'en Trafikinfo åben - eller lytte til radion og få meldinger på DR P4 Trafik.

Alle andre trafikanet - der altså ikke skal til koncerten - skal også sætte ekstra tid af til turen. Rute 8 er spærret mod vest fra rundkørsel ved Grundtvigs Allé over Alssundbroen til frakørslen mod Felsted og Sønderborg V. Omkørsel skal ske igennem Sønderborg by. Følg skiltene i området. Trafikken ledes igennem byen og over Kon Chr. X.'s Bro. Følg med på trafikapp'en eller lyt til radioen.

Trafikanter til Sønderborg Lufthavn skal også forvente forsinkelser. De skal køre ad rute 8, da Grundtvigs Allé er lukket. Følge skiltene, der viser mod lufthavnen.