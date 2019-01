11. juni er der nærmest ingen ledige værelser at få i Sønderborg og omegn, når Bon Jovi giver koncert på Slagmarken på Kær Vestermark, hvor 22.000 af 35.000 billetter er solgt.

SØNDERBORG: Hotel Alsik har udlejet 160 af 190 værelser i forbindelse med Bon Jovi koncerten i Sønderborg 11. juni, selv om hotellet ikke er åbnet endnu. Dermed er det foreløbig det mest eftertragtede overnatningsdøgn på storhotellet på havnen. Hotel Sønderborg Strand har udlejet alle sine værelser og har 25 på venteliste.

- Byen er lukket ned udlejningsmæssigt den dag. Der kan være enkelte bed and breakfast tilbage, eller man kan være heldig at få et værelse i Nordborg eller Gråsten, men ellers har der længe været alt optaget. Der bliver selvfølgelig også pres på byen rent trafikmæssigt, siger lederen af turistkontoret i Sønderborg Mette Sehrt.

- Der er solgt 22.000 billetter, så det tegner udmærket. Alene fra udlandet kommer 3000 personer, men vi vil gerne sælge flere billetter i Tyskland. Den nærmeste Bon Jovi koncert for tyskerne til sommer er i Düsseldorf, så der må være et potentiale. Vi har fire en halv måned endnu. Der bevæger sig noget hele tiden, siger Jes Johansen, eventchef i Kultur i Syd, der har gjort det store scoop at hente det amerikanske rockband til premieren på Slagmarken som koncertsted til sommer.

Det sætter logistikken og hele setup'et omkring koncerter på fornyet prøve.

- Det kommer til at sætte festligt præg på byen, siger Jes Johansen.

Der er plads til 35.000 publikummer til Bon Jovi koncerten. Jes Johansen vil gerne op på 5000 tilskuere sydfra. Foreløbig har 1000 tyskere købt billet.