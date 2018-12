Bom, bang og godt nytår i Lysabild

Flere grupper af børn og forældre på Sydals holder en gammel tradition i hævd med at gå fra dør til dør og ønske godt nytår med lidt uskyldigt skyts og håb om slikposer med "bom" i kvittering.

Lysabild: Det er råkoldt og lidt tåget, men intet skal spolere en mangeårig nytårstradition.

- Sidste år regnede det, så det var meget værre, fortæller Annemette Olesen med adresse på Vibøgevej i Lysabild. Hun står i varm vinterfrakke sammen med et par andre voksne og en gruppe forventningsfulde børn. Tre af dem er plejebørn hos den tidligere pædagog i Tandslet Børnehave. Snart går turen nemlig rundt fra dør til dør for at ønske medborgerne i lokalsamfundet godt nytår med håb om lidt slik i bytte.

Tomme plastposer og lettere nytårsskyts som proppistoler, knaldperler og små heksehyl er med. Af samme årsag er alle børn selvfølgelig i ført sikkerhedsbriller.

- Det sker, at vi må hjem og tømme posen for slik, for vi er afsted fire fem timer fra klokken 12 til sidst på eftermiddagen, tilføjer Annemette Olesen.