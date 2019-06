- Målgruppen er ældre, som sidder med en villa, de godt vil af med, for at få frigjort penge til at rejse og få lidt mindre hus at se til. Det kan også være unge, som gerne vil købe eget hus. Vi regner med huse i størrelsesordenen 130-140 kvadratmeter. Vi vil gerne have andre til at overtage projektet, for vi har ikke selv millionerne til at realisere det, siger Jan Guldhammer, der er bygningsingeniør og gift med Susan Guldhammer, der sammen med to brødre har erhvervet grunden fra deres mor.

VOLLERUP: Familierne Guldhammer og Thomsen fra Vollerup ejer tilsammen godt 6500 kvadratmeter grund, hvor der tidligere har vokset grantræer i tilknytning til fødegården Rødegård. Nu har de fostret en ide om at opføre bæredygtigt lavt boligbyggeri for ældre og første gangs huskøbere med interesse i at bo tæt på by og skov i Pytgade i Vollerup.

Lokalplanområdet ligger i byen Vollerup, ca. 5 km øst for Sønderborg. Vollerup er en mindre by med en blanding af industri, erhverv og boliger. Der er med tiden sket en større afvikling af erhvervsaktiviteter i Vollerup Bymidte. Fra Vollerup er der ca. 770 m til Sønderskov og ca. 1,6 km til Augustenborg Fjord. Lokalplanområdet omhandler matr. 252, Vollerup Ulkebøl med adresse på Pytgade i Vollerup. Området udgør et areal på 5.374 m2. Heraf er 170 m2 udlagt til vejareal i lokalplanen. Lokalplanområdet henstår uden aktiviteter. Arealet er et tomt, tilgroet område beliggende imellem eksisterende boliger. Der er ingen bevaringsværdig natur eller beplantning på matriklen. Lokalplanområdet er beliggende i et eksisterende parcelhuskvarter. Mod nord, øst og vest er nabogrundene bebygget med Åben-lav boliger. Syd for planområdet løber en offentlig cykelsti og på den anden side af denne ligger Bofællesskabet Hesselløkke, opført som tæt-lav boliger. FRA LOKALPLANEN Jan Guldhammer står for planudkastet, men familien har ikke midler og kræfter til selv at føre projektet ud i livet.

Fremskyndet lokalplan

Grunden ligger lige ved cykelstien ad den gamle jernbane til Ulkebøl Skole og Sønderborg. Familien har hyret Signatur Arkitekter fra Aarhus til at lave tegninger og betalt for at få lavet lokalplanen, der ellers ville få lov at vente lang tid på at blive realiseret, hvis den skulle indgå i den almindelige bunke af kommunale lokalplaner.

- Vi har en stor stak i kø, så det ville tage lang tid at føre ud i livet, hvis kommunen skulle stå for lokalplanen, men nu har private taget initiativet til det. Vi har godkendt det og synes, det er en fin ide med tæt lav boligbyggeri, siger teknik- og miljøudvalgsformand Aase Nyegaard, Fælleslisten.

Familien vil gerne stå som garant for, der bliver bygget i tråd med den boligmasse og de omgivelser, der findes i Vollerup i forvejen. Der er bygget en del i Vollerup, som de senere år har stået for en pæn del af udvidelsen af boligmassen omkring Sønderborg.

- Vi har interesse i, at det bliver et ordentligt og pænt projekt, og vil vil gerne se det sat i værk, men alle har andre gøremål og arbejde ved siden af, så derfor har jeg stået for at få det bragt på papir, siger Jan Guldhammer, der har egen virksomhed og lever af at sælge udsugnings-varmepumper til bæredygtigt byggeri.

Han kender arkitektfirmaet, som er specialiseret i netop den form for byggeri, der er lagt op til i Pytgade, og så har en landmåler stået for at passe matriklerne ind på grundstykket. Der skal laves en tilkørselsvej fra Pytgade. En kommende bygherre vil få mulighed for at tilpasse boligerne på grundstykkerne inden for rammerne af lokalplanen.

- Det ville ikke gøre noget, hvis en bygherre her fra området ville påtage sig at investere i og gennemføre projektet, siger Jan Guldhammer, der fuldt og fast regner med bebyggelse for unge og ældre i Pytgade inden for en overskuelig fremtid.