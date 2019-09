Boldklub inviterer modne mænd til fodbold og en bid brød

Gråsten Boldklub tilbyder nu fodboldtræning og kammeratskab for mænd over 60 eller deromkring hver onsdag formiddag.

Gråsten: På Gråsten Boldklubs baner kan man hver onsdag rende ind i et hold ældre herrer, der har snøret fodboldstøvlerne. En gang om ugen mødes de for at spille en god omgang fodbold og vedligeholde det unikke kammeratskab.

- I øjeblikket er vi otte, men vi vil gerne være lidt flere, da der jo er et afbud i ny og næ. Vi skal være et vist antal for, at det giver mening, siger Mogens Hansen, der står bag holdet, som er for mænd på 60+ men også gerne lidt yngre.

Det er fuldstændigt uforpligtende at dukke op for at se, om bentøjet og hovedet stadig kan følges ad.

- Der er sikkert en del efterlønnere, arbejdssøgende, pensionister, skifteholdsansatte og andre "hjemmegående" mænd, som stadig har lyst til at spille fodbold dog i et mere adstadigt tempo end turneringsbold, forklarer initiativtageren, der hele sit liv har været en del af Gråsten Boldklub.

Blandet andet som træner i næsten 40 år og bestyrelsesformand i 25 år. Han står i dag også for dameholdet og ekstra træning for 9-13 årige piger.