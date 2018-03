Boldfabrikken sparker dørene op i Universe

Nordals: Det var et gigantisk boldbrag, der åbnede Universe Science Park til 2018-sæsonen. 500 bolde - 100 af dem med præmier i - blev skudt ud af en stor boldbombe for at markere åbningen - ikke alene af parken - men også af den helt nye attraktion Ball Factory.

- Det er en kæmpestor legeplads, der hylder fabrikkerne - fabrikation og teknologi. Fabrikker er normalt ikke tilgængelige for børn, men det er vores boldfabrik, siger administrerende direktør Torben Kylling Petersen, Universe. 2017-sæsonen var den hidtil bedste rent besøgsmæssigt, med flere end 110.000 gæster. Et tal direktøren har forventninger til vil stige i år med 33 flere åbningsdage.

- Vi vil gerne hele tiden udvikle parken, så der sker noget nyt. I år har vi denne store nyhed, og 1. maj har vi faktisk en verdensnyhed. Vi vil tilbyde alle besøgende en tur i verdens første Virtuel Reality paraglider. Alla kan få et sug i maven, når de flyver hen over et kuperet landskab, selv om det kun foregår i to meter højde. Ja, det tror jeg helt sikkert også er noget ikke kun børnene, men også fædrene - og måske mødrene også vil være ret glade for, siger Torben Kylling Petersen.

I de programsatte show i parken vil der i denne sæson være et gennemgående spacetema - også med 5D film i den store simulator.

- Vi vil med flere åbningsdage gøre et forsøg på at udvikle og udvide sæsonen. Vi skal alle gøre noget for at udvikle Sønderjylland til et endnu mere attraktivt turistmål - også udenfor sommerferieperioden, siger Torben Kylling Petersen.