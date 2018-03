Boghandel rykker ind i butikscenter

Behovet for mere plads får Arnold Busck til at flytte sin butik fra Perlegade og ind på førstesalen i Borgen.

Sønderborg: Arnold Busck flytter butikken til Borgen og åbner en helt ny boghandel omkring den 1. september.

- Vi har haft et brændende ønske om at videreudvikle vores butik på Perlegade, og vores største udfordring har været pladsmangel. Med vores nye, flotte butik i Borgen får vi langt bedre mulighed for at præsentere hele vores sortiment for vores kunder. Og vi er glade og stolte over, at vi fremover vil kunne afholde vores spændende events med forfattersigneringer og oplæsninger i Sønderborg under optimale forhold, siger Helle Busck Fensvig, ejer og administrerende direktør i Arnold Busck.

Arnold Busck åbner på Borgens 1. sal i området omkring rulletrapperne i det tidligere Helsam lejemål. Butikken bliver på cirka 250 kvadratmeter og opbygningen af den nye butik begynder omkring 1. juni.

- Det er ingen hemmelighed, at en boghandel har stået øverst på både vores, og på kundernes ønskeseddel siden centret åbnede i 2013, så vi er naturligvis meget glade for at få Arnold Busck ind som en af butikkerne i Borgen, fortæller centermanager Flemming Enghave.

Arnold Busck er en gennem fire generationer familieejet, dansk kæde, der i mere end 100 år har handlet med bøger. I dag består kæden af 30 butikker fordelt over hele Danmark.