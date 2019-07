Boghandel indsamler brugte skoletasker til godt formål

Sønderborg: Man kan fra i dag aflevere sin brugte skoletaske i Arnold Busck Sønderborg, som giver tasken videre til en af Red Barnets 20 børne-genbrugsbutikker, hvor de vil blive solgt. Det er tredje år i træk, at man kan aflevere brugte skoletasker i boghandlerkæden.

- Vi ved, at det er med til at gøre en forskel for Red Barnets arbejde med blandt andet at sikre, at børn trives på nettet. Samtidig har vi de seneste to år, hvor samarbejdet har kørt, i den grad mærket, at det er noget, vores kunder støtter op om, siger Helle Busck Fensvig, administrerende direktør for Arnold Busck i en pressemeddelelse.

Pengene fra salget af de indsamlede tasker går i år blandt andet til Red Barnets arbejde for at sikre, at børn trives på nettet. Det gør organisationen eksempelvis med rådgivningstjenesten SletDet, hvor børn kan henvende sig, hvis de har delt eller har fået delt krænkende billeder og videoer på nettet.