Børnene skålede flittigt i lilla drinks

- Det er jo endnu skoleferie, men halvdelen af skoleeleverne er her, og det er bare så herligt at se, fortæller Tine Christiansen, som står for køkkenet i Nybøl Idræts- og Kulturforening. Her er der idrætsuge frem til søndag, og børnefrokosten eksisterer nu på femte år.

Frikadeller er bedst

Tine byder velkommen, og så er der ellers et bord ad gangen op til tag-selv-bordet med lækkerier til brødet.

- Jeg går efter frikadellerne, melder Casper Torp i 3. klasse klart ud. Der skal ikke for meget grønt på tallerkenen, men gerne noget frugt.

- Jeg har prøvet at finde lidt af hvert - også sild. Nogle gange tror man, at det og det kan børnene nok ikke lide. Men så spiser de det alligevel, tilføjer Tine Christensen, inden hun igen må i køkkenet for at fylde et fad eller en skål op.

To timer tog frokosten, der dette år sluttede af med et par danselektioner fra PS Dance i Egernsund.