Børneland lægger igen kort ind på en god jul

Ringriderfestens Børneland har doneret over 14.500 kroner til foreningen En god jul for alle, der støtter økonomisk trængte børnefamilier.

Sønderborg: I op mod ti år har Børneland under Ringriderfesten i Sønderborg støttet foreningen En god jul for alle, der giver penge til økonomisk trængte børnefamilier. Pengene er et direkte resultat af den eneste ikke-gratis aktivitet i Børneland - Lykkehjulet, som koster 20 kroner pr. rul. Gevinsterne er sponsorgaver fra byens butikker og firmaer.

- Og når vi så yder støtte til familierne sker det i form af et Sønderborg Handel-gavekort, hvor der jo kan købes både gaver og mad, siger Henning Petersen fra Vinspecialisten. Han trådte til som formand i den fem mand store bestyrelse i foråret. Her var der ekstraordinær generalforsamling efter en stor udskiftning, hvor kun én af de oprindelige personer stadig er med.

- Men vi kan sagtens bruge nogle flere, tilføjer han om arbejdet med støtte til børnefamilier.

Brian Jørgensen, formand for Børnekomitéen, kunne overrække i alt 14.660,40 kroner.

- Det skæve tal er nok fordi, vi i år har brugt MobilePay for første gang. Men ellers giver det god mening for os at give til netop En god jul for alle, da vores målgruppe er børn, siger Brian Jørgensen, der vurderer at op mod 5000 børn i år var i Børneland.