Børnehaven skal være sjovere

Derfor kaldes det nye initiativ "Drengepædagogik," selvom det gælder for både drenge og piger. - Det handler ikke kun om drenge, det handler om at tilpasse læringen til de behov børnene har. En dreng, som har et stort behov for at være fysisk aktiv, får ikke meget ud af en hel dag indenfor. Men der findes piger, der har det på samme måde. Ligesom der findes drenge, som har brug for at sidde og sysle med småting, fortæller dagstilbuds - og læringschef Connie Buch.

Børn lærer på forskellige måder

Den mistrivsel vil Sønderborg Kommune modarbejde. Fra juni til november 2018 gennemførte alle Sønderborgs daginstitutioner en række forsøg og undersøgelser for at få indblik i børnenes trivsel og indlæring. Resultaterne er samlet i et katalog, der netop er præsenteret for politikerne i byrådets Børne - og Uddannelsesudvalg. - Jeg tror, at kataloget kan hjælpe med at gøre institutionerne mere bevidste om, at der skal flere forskellige læringsformer til. De kropslige børn kan lære mere om at arbejde med mønstre og tal ved at være ude og røre sig, end ved at sidde med en perleramme og bøger, siger Connie Buch. Arbejdet med den nye pædagogik er en del af en større helhedsplan for kvalitet i dagtilbud og skole, som primært gælder dagtilbugsområdet for børn i alderen 0-6 år. På skoleområdet arbejdes der på samme måde med at tage højde for, at børn og unge er forskellige og lærer på forskellige måder.