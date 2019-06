Børnehaven, der delte de voksne: Nu er den indviet

Broager: Vi bygger os et stort hus - sten på sten, sang børnene, da Den tyske Børnehave i Broager fredag eftermiddag holdt indvielse.

Byggeriet, som har været længe undervejs og på et tidspunkt røg ind i byggestop på grund af en manglende lokalplan, er nu i brug til stor glæde for ansatte, forældre og børnene selv.

- Det er et fantastisk byggeri. Her er plads til at, at børnene kan udfolde sig, også indenfor. Rummene er så store, at de også kan køre på scootere, fortæller Joy og Andreas Hermannsen, hvis yngste søn Zakarias nyder at komme i børnehave.

- Det er bare en fornøjelse at vinke farvel til ham om morgenen, forklarer hans mor.