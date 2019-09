Børnehave finder pose med stoffer

Torsdag fandt "en voksen person" en lille plastpose med et hvidt stof i ved Børnehuset Himmelblå i Broager. Syd- og Sønderjyllands Politi har testet stoffet, og testen kan ikke vise, at der skulle være tale om et euforiserende stof.

- Vi har testet stoffet, og de test viser ikke, at der skulle være tale om et af de euforiserende stoffer, vi kan teste for. Vi gør ikke mere ved sagen. Det kalder vi hittestoffer, fortæller Lars Ole Thomsen.

Politiassistent og faglig koordinator, Lars Ole Thomsen, Syd- og Sønderjyllands Politi, oplyser, at der var mindre en et gram.

Broager: Det var torsdag og en helt almindelig dag i Børnehuset Himmelblå, hvor børnene legede inde og udenfor. Men der blev fundet en lille pose med et hvidt pulver i udenfor børnehuset. Leder af Børnehuset Himmelblå, Karina Franson Møller, ønsker ikke at fortælle, hvem der fandt posen og hvor det skete.

En voksen person

Dagtilbuds- og læringschef Connie Buch er Karina Møllers chef, men hun ved ikke ret meget.

- Jeg ved, at det pulver ikke blev fundet inde på legepladsen eller i børnehaven, men på matriklen lige ved børnehuset. Det var ikke et barn, men en voksen person, der fandt det, siger hun. Connie Buch afviser, at det var en pædagog eller en anden medarbejder i institutionen, der fandt det.

- Nej, det var heller ikke en forælder, siger hun. Det ligger dog fast, at politiet blev tilkaldt, og at der efter alt at dømme ikke er tale om en eller anden form for narko.

Børnehuset Himmelblå er en integreret institution for både vuggestuebørn og børnehavebørn i alderen 0-6 år.