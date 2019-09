Børn og unge fra boligområder i Sønderborg udtrykker sig kreativt i nyt projekt

Sønderborg: I en uge har der været ekstraordinær meget aktivitet i og omkring de almene boligområder Nørager og Søstjernevej i Sønderborg, og beboerne har måtte vænne sig til, at grupper af børn og unge har løbet rundt og taget billeder, filmet og skrevet tekster og indspillet musik i et mobilt musikstudie i en 20 fods-shippingcontainer.

De unge i kvarteret er en del af et kulturprojekt, hvor et stærkt fællesskab omkring musik, filmproduktion og foto er omdrejningspunktet. Bag projektet står en alliance af organisationen Turning Tables Danmark, Sønderborg Kommune med Den Boligsociale Helhedsplan "Tættere på og boligområder i balance", lokale ungdomsklubber under Sønderborg Ungdomsskole, Salus Boligadministration, BL - Danmarks Almene Boliger og Spar Nord Fonden.

Rayan på 10 år, er der ingen tvivl om, at besøget fra Turning Tables er populært.

- Det er ret sejt, at jeg kan få lov til at tage kameraet med hjem og fotografere min familie, vores måde at bo på og fortælle om venskab gennem fotos. Nu er jeg i gang med en sang om venskab og det at bo her på Søstjernevej. Det er altså ret sejt, siger Rayan på 10 år, som er en del af projektet.

Der har været op mod 50 børn og unge i alderen fem til 19 år, som har deltaget i de forskellige workshops, og mange er allerede i gang med at indspille sange, forberede billeder til fotoudstilling og redigere videoer.

Projektet, der bærer titlen '#Optursdanmark', er en del af markeringen af BL - Danmarks Almene Boligers 100 års jubilæum.

Turning Tables Danmark har været i Sønderborg siden 9 september. Forløbet afsluttes med en koncert samt fotoudstilling og videofremvisning torsdag 3. oktober fra kl. 16 Konkylievej 3.