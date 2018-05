Børn og familieudvalg vil holde to møder med daginstitutions- og skolebestyrelser

Haderslev: I et forsøg på at komme tættere på de kommunale daginstitutioner og skoler har udvalget for børn og familie besluttet, at man over den kommende byrådsperiode vil mødes med samtlige bestyrelser i Haderslev Kommunes daginstitutioner og skoler to gange.

Det nye udvalg har påbegyndt en møderække, hvor de vil i direkte dialog med samtlige bestyrelser for skoler og dagtilbud mindst to gange i deres byrådsperiode. Det første møde, som var med skolebestyrelsen på Gram Skole, er allerede afholdt med stort udbytte for deltagerne.- Vi havde et rigtig godt møde, hvor bestyrelsen fortalte om, hvad de er særligt stolte af på Gram Skole, men også fik mulighed for at sætte fokus på de udfordringer, de står over for i hverdagen. Det er utrolig værdifuldt for os som politikere, at vi hører budskaberne fra bestyrelserne selv, så vi ved, hvilken dagligdag de står i, siger formand for Udvalget for Børn og Familier Henrik Rønnow, i en pressemeddelelse fra Haderslev Kommune.

Udover dialogmøder holdes der også tre årlige fællesrådsmøder.