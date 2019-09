Børn kan nu gå til robot i Sønderborg

Teknologiskolen åbnede i 2015 sin første afdeling i Odense og har siden oplevet en stadig stigende interesse for at gå til teknologi som en fritidsaktivitet. Som i Odense har Teknologiskolen i Sønderborg til huse hos Syddansk Universitet.

- Jeg kan godt lide teknologi. Jeg har også to robotter, Das og Dot, derhjemme, siger otteårige Freya Pauli, der havde taget turen fra Kegnæs og til den ny skole sammen med sin far Michael Pauli.

- Da jeg i 2013 var i Bosten, så jeg man kunne gå til robot, og siden har jeg drømt om at få noget tilsvarende i Sønderborg. Interessen for at programmere og bygge robotter er meget aktuel og oppe i tiden, siger Birgitte Bjørn Petersen, projektleder i House of Science.

Teknologiskolen er etableret i et samarbejde med SDU i Sønderborg og House of Science i Sønderborg.

Teknologiskolen er en frivillig forening, der tilbyder teknologisk orienterede fritidsaktiviteter for børn og unge. Den ønsker at stimulere og udvikle interessen for teknologiudvikling, innovation og samarbejde gennem et lærerigt og uformelt miljø, hvor der er plads til at arbejde med egne ideer såvel som planlagte aktiviteter.

Plads til flere

Teknologiskolen i Odense har de seneste år haft 100 børn per sæson, der hver uge bruger halvanden til to timer af deres fritid på at lære om teknologi. Nu håber folkene bag, at børnene i Sønderborg har lige så stor interesse i at lære om teknologi.

- Vi vil gerne have teknikangsten væk fra børn. Vise dem at det faktisk ikke er så svært. Og så er vores tilgang at få flere unge til at gå i gang med naturfagsstudier, forklarer Horst Gronwald.

Skolen foregår hver onsdag fra 17-19, og det kræver ingen særlige forudsætninger for at være med. Onsdag var omkring ti børn mødt frem, så der er plads til mange flere.

Man kan tilmelde sig på hjemmesiden teknologiskolen.dk. Første sæson kommer til at handle om at bygge robotter, der kan hjælpe mennesket med at udføre opgaver i hverdagen.

- Min plan er indtil videre enten at blive astronaut eller arkæolog, og man kan bruge robotter både til at styre rumskibet men også til at grave i jorden, siger Benjamin Brinck.