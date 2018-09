Sønderborg: Bamse og Kylling, Rasmus Klump og Pippi er for længst flyttet. For børnebiblioteket, som indtil for et år siden udgjorde den farverige del af Sønderborg Kommunes største bibliotek i Sønderborg, skal nu være misbrugscenter.

De ca. 200 medarbejder, som får Kongevej 19 som arbejdsplads, vil ikke være på arbejde på samme tid. En del arbejder aften og nat, hvor hjemme- og sygeplejen også kører ud. Sygeplejeklinikkerne vil have åbent fra kl. 7-17 på hverdage, i weekenden efter aftale. Der forventes 20-22 borgere om dagen i gennemsnit. Dertil kommer besøgende til misbrugscentret. Den kommunale tandplejeklinik for udsatte borgere vil åbne efter aftale.

Borgerklinikker og værested

Hjemmeplejedistrikt Alssund, der kører ud i Sønderborg By, bortset fra Dybbøl-siden, får lokaler i det tidligere voksenudlån. Hvor man før fandt tidsskrifter og musik er nu sygeplejeklinikker og tandklinik for udsatte borgere, mens faglitteraturen er erstattet af fire store mødelokaler for personalet.

- Det bliver et fantastisk hus både for borgerne og personalet, mener Charlotte Gjørup, Hjemme- og Sygeplejechef i Sønderborg Kommune.

For borgerne fremhæver hun den centrale placering:

- Det bliver nemt at komme forbi til behandling på borgerklinikkerne. Man kan handle samtidigt frem for at sidde hjemme og vente på, at en sygeplejerske kommer forbi. Og for medarbejderne bliver det bedste, at der bliver rigtig gode mulighed for at arbejde sammen på tværs, mener hun.

Hjemmeplejens og sygeplejens materialer flyttes i weekenden, og alle medarbejder møder ind på deres nye arbejdsplads mandag morgen.

Misbrugscentret får lokaler til højre for hovedindgangen, som stadig ligger ud mod Kongevej. Hvor bibliotekets børnegæster før spillede computerspil, er der nu indrettet samtalerum, og hvor der for år tilbage var cafeteria og senere bogsortering, er der nu et stort værested for misbrugere.

Misbrugscentret holder lukket 25. og 26. september, mens personale flytter fra Brorsonsvej. Torsdag i næste uge er det klar til at åbne.