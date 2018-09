Bøffelkobbelhuset er en del af Danmarkshistorien, da husets beboere, ægteparret Fink, i februar 1864 begravede to faldne soldater i deres have. Det markeres hvert år den 22. februar, hvor blandt andre Jydske Landsoldater deltager i højtideligheden.

- Hovedformålet i vores virke er at formilde historien om det her hus. Samtidig har vi fået et hovedkvarter, hvor vi kan indkvartere landsoldater, når vi deltager i 18. april og Kampen om Als, siger Flemming Pallesen fra Jydske Landsoldater og Bøffelkobbelhusets Venner.

Dybbøl: Det 130 år gamle Bøffelkobbelhuset er blevet taget under kærlig behandling af en flok landsoldater. Huset, der var i fare for at blive revet ned, er ved at blive renoveret af seks frivillige fra foreningen Jydske Landsoldater. Facaden er blevet kalket hvid. Fugt er blevet fjernet fra huset. Og væggene er blevet pudset op indenfor. Nu går Gert Schmidt og Jørn Jessen og sætter hvide lister op. De andre frivillige går under navnene 'Løjtnant', 'Stauning' og '18. regiment'.

Et firma fra Kolding, Protox, har sponsoreret det middel, som væggene er blevet behandlet med mod skimmelsvampen. Der er blevet lagt handicapvenlige fliser udenfor huset, og der er blevet drænet rundt om huset. Oprindeligt var der to små stuer i det lille hus. Det er nu én stue, som skal indrettes samme stil som i ægteparret Finks tid. Køkkenet får brændekomfur, køkkenbord med gardiner og hollandske kakler på væggen.

Det er den selvejende institution Dybbøl Mølle, som ejer huset. Dybbøl Mølle søgte forgæves fonde til renoveringen af det skimmelsvamp-plagede hus. Uden pengene var huset i fare for at blive revet ned, men en ny aftale sikrede huset. Bøffelkobbelhuset bliver lejet ud til Bøffelkobbelhusets Venner. Første fase af renoveringen koster 216.000 kroner, hvor SE's vækstpulje har givet tilsagn om 100.000 kroner. Sydbank er blevet søgt om 116.000 kroner.

Kom indenfor

Bøffelkobbelhuset er åbent, når landsoldaterne er i huset.

- Når vi er her, så fortæller vi. Der kommer ofte busser forbi, men de bruger ofte kun fem-ti minutter her. Vi vil gerne have at de blive længere. Skoler og foreninger er velkomne til at tage kontakt til os, hvis de vil have en rundvisning. Vi vil gerne formidle husets fortælling, men vi kan ikke bemande det hele tiden, siger Flemming Pallesen.

Anden fase i projektet er haven, som skal være med til at få gæsterne til at blive længere. Forhaven med graven skal beplantes med typiske haveplanter omkring år 1900. Bag huset skal der sættes bord/bænkesæt op og plantes gamle frugtbuske. I udhuset laves der et handicaptoilet.