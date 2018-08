Bøde på 5000 kroner: Restaurant sjuskede med egenkontrollen

Mr. K Fried Chicken i Sønderborg har indkasseret sin anden sure smiley i træk. Denne gang kan fastfood-restauranten ikke fremvise dokumentation for egenkontrol.

Sønderborg: Mr. K Fried Chicken har store problemer med at følge spillereglerne for at lave og sælge mad. Fastfood-restauranten på Jernbanegade har på kort tid fået to sure smileys af Fødevarestyrelsen for rod i tingene.

Senest blev spisestedet straffet efter et besøg den 17. juli, fordi den ikke kunne dokumentere, at den havde kontrolleret i den fastsatte frekvens, hvilket er en gang om måneden. Mr. K kunne heller ikke dokumentere for varemodtagelse for juni måned, ligesom den ikke kunne dokumentere for opvarmning siden marts.

Det er ikke lykkedes at komme i kontakt med Mr. K, men i kontrolrapporten står der, at virksomheden havde følgende bemærkning: Vi har målt men ikke dokumenteret.

Med til historien skal lyde, at julibesøget var en opfølgning på et besøg i begyndelsen af maj. Her kunne Mr. K heller ikke dokumentere egenkontrollen og resultater for varemodtagelse. Den gang var forklaringen, at der var sket et ejerskifte kort forinden.