Bøde og sur smiley: Restaurant bliver straffet for varm fisk

Mommark Marina har fået bøde og en sur smiley, fordi den opbevarede ferske laksesider og rødspætter i kølerum med for høj temperatur.

Sydals: Mommark Marina har fået en bøde på 10.000 kroner samt en sur smiley.

- Fødevarestyrelsens hammer har ramt Mommark Marina hårdt ved seneste kontrolbesøg den 5. juli, hvor vi desværre mistede vores elite-smiley, som vi har haft igennem de seneste tre år, skriver ejer Carsten Koch på restaurantens facebook-side.

Marinaen bliver straffet for dårlig håndtering af fødevarer. Konkret blev der i et kølerum opbevaret otte rødspætter og 12 ferske laksesider af halvandet kilo ved en for høj temperatur. Med luftføler blev der målt en temperatur på 5,9 grader i rummet samt i fiskene.

- Desværre må vi konstatere, at vi ved en fejl har placeret en mindre del af vores fisk i et kølerum ved 3,9 grader højere end tilladt. Ifølge anvisningen på emballagen fra leverandøren kun 1,9 grad for højt, skiver Carsten Koch.

Produkterne er kasseret, ligesom restauranten har skiftet procedure og har fremskaffet et køleskab kun til fisk.

- Vi er frygtelig kede af situationen, men vi må bøje os og erkende, at vi har begået en rigtig dum fejl. Fejlen er rettet, procedure er ændret, og vi må se fremad.