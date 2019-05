SØNDERBORG: En politipatrulje gik natten til lørdag klokken 02.59 ind på Old Danish Pub i Lille Rådhusgade. Her fandt politiet fem personer, der havde købt alkohol efter pubbens alkoholbevilling var udløbet. Pubben har nemlig kun lov til at servere alkohol frem til klokken 02 om natten, og pubben kan derfor se frem til en bøde.